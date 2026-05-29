お笑いコンビ「例えば炎」が公式Xを更新。チケット購入に関する禁止行為に注意喚起した。「【重要】チケット購入に関するお願い」と題してポスト。「日頃より例えば炎を応援いただきありがとうございます」と書き出し、「皆様に公演を公平にお楽しみいただくため、以下の行為は固くお断りいたします」と注意喚起。営利目的でのチケット転売、および正規ルート以外でのチケットの購入と複数アカウントを使用した座席の確保の禁