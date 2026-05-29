せっかくのおめでたい場なのに、わざわざ嫌味を言ってくる人もいるようで？今回は、高齢出産をして友人に嫌味を言われた人のエピソードをご紹介します。高齢出産おめでとう「私は40歳で初めて出産しました。出産後に友人たちが会いに来てくれたのですが、子どもがいないAちゃんが、やたらと嫌味を言ってきて……。『高齢出産おめでとう〜（笑）』『その年でよく産むよね（笑）』『おばあちゃんと間違えられちゃうよ？大丈夫？