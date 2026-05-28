サバの高騰が続き、缶詰なども値上げラッシュに。こうした中、サバに代わるある魚が注目されています。■魚定食の定番も…頭悩ませる“値上げ通知”皮目はパリッと、身はふっくらジューシーに。魚定食の定番、サバの塩焼き。お客さん「脂がのっていておいしい。サバで元気出る」食卓でもおなじみの“大衆魚”サバ。都内のサバ専門店では、国産やノルウェー産のサバなどを使い、9種類のサバ定食が楽しめますが、毎月来る値上げの通