栃木・上三川町で起きた強盗殺人事件で新たな動きです。警察は29日午後、事件を主導したとみられる48歳の男を公開手配しました。映像に映るのは、スーツケースを手に半袖のTシャツ姿で空港内を歩く男。栃木・上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察が29日に公開手配した益田和彦容疑者（48）です。公開された映像は事件から3日後の5月17日、成田空港から中国に出国した際に撮られたもので、その後、東南アジアに逃亡した可能性があ