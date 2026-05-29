SKグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長兼大韓商工会議所会長は、人工知能（AI）時代には特定分野の専門性を深く掘り下げるより、人間とAIを結び付けて使いこなせる「ゼネラリスト型人材」が重要になると強調した。29日、財界によると、崔氏は前日に放送されたKBS1TVドキュメンタリー「ドキュインサイト人材戦争2：崔泰源の答え」に出演し、AI技術の発展がもたらす人材像の変化と国家レベルの対応戦略を提示した。崔氏は、現