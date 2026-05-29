米国とイスラエルがイランに対する攻撃を開始し、２８日で３か月が経過した。現時点で日本企業の業績に大きなマイナスの影響は出ていないが、中東地域の海上輸送の要衝、ホルムズ海峡の事実上の封鎖は自動車や原油などの輸出入に影を落としている。個人消費もガソリン代補助など政府の支援が下支えしている面が大きく、長期化した場合の景気減速のリスクはぬぐえない。（高村真登、岡本朋樹）ナフサ価格「２倍」自動車産業では