（基隆中央社）北部・基隆と沖縄県石垣島を結ぶフェリー「やいま丸」が28日、就航した。これに合わせて基隆では同日、記念式典が催された。台湾側の事業者、ワゴングループ（華岡集団）の洪郁航総経理（社長）によれば、来月の端午節に伴う連休期間（6月19〜21日）の便の予約はすでに埋まるなど、好調な売れ行きを見せているという。やいま丸は全長160メートル、総トン数2万1688トンの貨客船。493人分の就寝スペースを備え、基隆港