【ニューヨーク共同】日本の山崎和之国連大使は28日、国連安全保障理事会の会合でロシアが日本の「再軍備」を批判したことに対し、国連憲章に反してウクライナ侵攻を続けるロシアが日本の防衛態勢を批判するのは「ばかげている」と反論した。会合は「国連中心の国際システム強化」をテーマに今月の議長国、中国が26日に続いて主宰。26日の会合でロシアのネベンジャ国連大使は国連憲章の「敵国条項」に触れ「日本が軍備を拡大し