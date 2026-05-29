「難関中学に合格する子は、昔から自制心がある」――そんな思い込みから、ゲームばかりの我が子を根性論で叱りつけ、かえって勉強への意欲を削いでしまう家庭は後を絶たない。そんな中、惜しまれつつ終了した大人気TV番組「東大王」の元レギュラーであり、現在株式会社bestieeを経営している後藤弘氏はそうした風潮に疑問を投げかける。同氏は、自身も開成中学に合格した経験を持つが、実は小5まで「ゲームばかりやってきた」