大手時計メーカー「シチズン時計」の元幹部が、会社の在庫品である腕時計を不正に持ち出し、買い取り店に売却し続けていたとして、業務上横領の疑いで警視庁に逮捕された。 報道によれば、逮捕されたのは、同社の元海外ブランド営業部長・本間欣哉容疑者（57）。住み込みで働いていた静岡県熱海市内の旅館で発見され、逮捕に至った。 逮捕容疑は、2019年12月ごろから2020年2月ごろにかけて、シチズン時計の子