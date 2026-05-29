【ボストン共同】米東部ボストン郊外のハーバード大で28日、卒業式が開かれた。トランプ政権からリベラル派の拠点として敵視され、補助金打ち切りなどを巡り法廷闘争が続いている。大学院の修了生代表として演説したアンドリュー・オドノヒューさん（30）は「大学の活力と民主主義の健全性は切り離せない。学問、表現の自由のために声を上げなければならない」と訴え、会場は大きな歓声に包まれた。ガーバー学長も祝辞で「自由