どんなに優秀でも、言葉遣いに問題があれば職場で孤立してしまう。「バズる表現」の専門家として、人の心を動かし、人間関係を円滑にする文章の仕組みを研究する東香名子さんが、職場で孤立する人が無意識に使いがちな「NGワード」を教えてくれた。（ウェブメディアコンサルタント東 香名子）仕事は完ペキなのに周囲からの協力が得られない「仕事は完璧なのに、なぜか周囲から協力が得られない」「人から距離を感じる」「もしか