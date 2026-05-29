豪雨で浸水したラオス中部の洞窟に8日間孤立していた住民7人のうち5人が、暗闇の中、水に囲まれた岩の上で生存している状態で発見された。28日（現地時間）、AP通信や現地メディアのラオシャン・タイムズなどによると、ラオス・タイ合同救助隊は前日、ラオスの首都ビエンチャンから北へ約120キロ離れたサイソムブーン州ロンチェン地域の洞窟で、現地の男性住民5人の生存を確認した。この5人を含む住民7人は19日、金を探すため洞窟