お笑いコンビ「千鳥」の大悟が２８日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜・後８時）にゲスト出演。大先輩との初仕事でのハプニングを告白した。この日は通常の価格を当てる競い合いの途中で「おっさんに学ぼう！ゴチ失敗から得た教訓とは？」と題して大悟の経験トークを展開。司会の羽鳥慎一アナウンサーに「大先輩のヒロミさんとのロケに遅刻をしたことがある」と話しを振られた大悟は「ヒロミさんと初め