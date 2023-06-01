予兆はあった。日本バレーボール協会（ＪＶＡ）は２８日、男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕された件を受け、都内で説明会を開催。国分裕之専務理事は「非常に重く受け止めている」と頭を下げた。バレーボール界に激震が走った一方で、かねて周囲の関係者は佐藤容疑者の振る舞いを疑問視。その理由とは――。男子日本代表は６月のネーションズリーグに向けて合宿中だったが、佐藤容