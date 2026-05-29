北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている女の裁判です。29日午後から女の被告人質問がおこなわれ、女子高校生と会う前の心境を「イライラしていた」と述べました。殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告は2024年4月、旭川市の神居大橋で、留萌市に住む女子高校生を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなどして川に落とし殺害したとされています。29日は午後から被告