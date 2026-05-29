動画共有サイトに当時、石川県内在住だった10代の女性の実名を告げ脅迫したとして、43歳の男が逮捕されました。脅迫の疑いで逮捕されたのは、東京都新宿区に住む43歳の配達員の男です。「心臓うちぬいて、地獄の果てまで追いかける」男は2026年3月5日の午後9時半ごろ、動画共有サイトに当時、石川県内に住んでいた10代女性の実名を告げ「心臓うちぬいて地獄の果てまで追いかける」などと話す動画を投稿したということです。男は被