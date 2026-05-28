〈「まず、先生の尿を飲むように」ホテルで始まった異様な“修行”…「子宮のオーラが黒い」と言われた女性（28）を支配した自称霊能者の鬼畜な手口〉から続く芸能関係の仕事に悩んでいたA子さん（当時28）は、知人女性B子さんの夫を通じて、自称“神とつながる力を持つ”大野勝彦被告（当時65）と出会った。大野被告は「子宮にたまった悪いエネルギーを取り除き、良いエネルギーを注入する」と称し、A子さんに“修行”と呼ばれ