タレントの“あのちゃん”ことあの（年齢非公開）が、番組内で嫌いな芸能人を“実名告白”した騒動が今も尾を引いている。きっかけは、5月18日放送の冠番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）で、番組側が用意した「嫌いな芸能人は？」という質問に対し、あのが「鈴木紗理奈」と実名告白したこと。これに対し、鈴木は20日、自身のInstagramのストーリーズで、あのと番組名には言及せず《普通にショックやし、共演してない時に言う