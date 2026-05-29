全仏オープン女子シングルスで起きた「握手拒否」が論争を呼んでいる。ドイツのタマラ・コルパチュが中国の王欣瑜との試合後に握手を拒否し、強い不快感をあらわにした。その後、自ら理由を説明した。28日（日本時間）、フランス・パリで行われた全仏オープン女子シングルス2回戦。世界ランキング32位の王欣瑜とドイツのコルパチュは、試合中から対立していた。発端となったのは、第1セット中にあったアウト判定だった。全仏オープ