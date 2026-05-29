7回1死一、二塁から代打で登場した京田が今季1号となる逆転3ラン■DeNA 3ー1 オリックス（28日・横浜）DeNAの京田陽太内野手が28日、横浜スタジアムで行われたオリックス戦で今季1号となる代打逆転3ランを放って試合を決めた。連敗を2で止め、交流戦初勝利。正真正銘のヒーローとなった京田だが、「僕の打撃がフォーカスされますけど……」とチームメートを称えた。先発の東は2回に暴投で1点を失ったが、粘りの投球だった。7回