女優のほか、歌手や映画監督でもある福田沙紀（35）が約10年ぶりにフジテレビドラマに出演する。ディーン・フジオカ主演の連ドラ「LOVED ONE」の6月3日放送の第8話で、放火事件のキーとなる重要人物として登場するという。福田のフジドラマ出演は、2016年放送の「出張鑑定人・宝来伝吉 パート2」以来となり、ファンからは「感動」「実力が再評価された」などと好意的な反応があがっている。【もっと読む】小芝風花“独立”報道で