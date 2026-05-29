5月28日、モデルやタレントとして活躍する“あのちゃん”ことあのの冠番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が6月15日の放送を最後に終了すると明らかになった。「番組では18日深夜放送回で、あのさんが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈さんの名前をあげ、鈴木さんが《普通にいじめやん》とInstagramのストーリーズで不快感を表明し、即座に炎上。23日にはテレビ朝日が番組のオフィシャルサイトで謝罪と経緯説明を行ったほか、あ