昨年３月、北センチネル島に上陸し、コーラ缶を置いたとして逮捕された米国人男性が自身の行動を弁明した。英紙サンが２７日、報じた。インド東部アンダマン・ニコバル諸島の北センチネル島には、未接触部族センチネル族が生活している。センチネル族は、約５万年前にアフリカから渡り、島に住みついて以降、外部との接触はほとんどない。伝染病を持ち込ませないなどの理由のため、同島の５海里（約９キロ）以内は立ち入り禁止