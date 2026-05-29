食品メーカーを対象とした調査の結果、今年予定している値上げについて、2割以上の企業が、「中東情勢」を要因として回答しました。主要な食品メーカー195社による6月の値上げは、調味料や缶詰など、1078品目となることが、帝国データバンクの調査で明らかになりました。また、今年予定している値上げの要因については「原材料高」が最も多いものの、「中東情勢による影響」も22.7％にのぼりました。原油価格の高騰は、バイオ燃料