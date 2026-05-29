元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂は29日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。「おれの性格の問題」で、経営していたすし店を閉店させたと明らかにした。この日、番組のパネルコーナーでは、昨今の物価高の影響もあり、コスト増や人材不足などで焼き肉店の倒産が相次ぎ、2年連続で過去最高を更新した現状を伝えた。「お肉博士」としても活躍するフォーリンデブはっし−がゲスト出演し、焼き