元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が29日、コメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。ドジャースの大谷翔平投手（31）の投球について言及した。大谷は27日（日本時間28日）、ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で出場。第1打席で9号先頭打者アーチを放つなど、打者としては4打数1安打1打点、投げては、5四死球を与える制球難でも6回無安打1失点に抑え、投打にわたる活躍