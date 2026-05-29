俳優の小沢仁志（63）が28日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）にゲスト出演。最近、キレたことについて語った。この日は小沢をはじめ、三四郎・小宮浩信、ニッチェ、紺野ぶるまが出演。MCの千原ジュニアが「小沢さんって、めちゃくちゃ優しいのよ」と“顔面凶器”と呼ばれている小沢の人柄を紹介した上で「最近、キレたことあります？誰かに」と尋ねた。小沢は「最近、俺、スゲェ寛容になって