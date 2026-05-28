シャオミ・ジャパンは、ライカと共同開発のカメラを搭載したスマートフォン「Xiaomi 17T Pro」「Xiaomi 17T」を発表した。価格は「Xiaomi 17T Pro」が11万9800円～、「Xiaomi 17T」が8万9980円～。発売日は6月4日で、現在予約を受け付けている。 Xiaomi 17T Pro 画像は開発中のもの。日本発売モデルにはFeliCaが搭載されている 上位モデルとなる「Xiaomi 17T Pro」は、チップセットにメディアテッ
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