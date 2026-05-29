アメリカのトランプ大統領は27日、エプスタイン氏をめぐる記事で名誉を毀損されたとして、ウォール・ストリート・ジャーナルの発行元などを訴えていた訴訟で、修正した訴状を提出しました。この裁判はトランプ大統領が去年7月、少女買春の罪などで起訴され自殺したエプスタイン氏をめぐる記事で名誉を毀損されたとして、ウォール・ストリート・ジャーナルの発行元やオーナーのメディア王、ルパート・マードック氏らに対し、100億ド