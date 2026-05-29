これまで一般公開されたことのないアーサー王の写本が、7月にオークションにかけられる/Christie's Images Ltd. 2026（CNN）アーサー王とマーリンの物語の初期版を収めた中世の写本が、この夏競売にかけられる。約700年にわたり複数の個人の手元を渡り歩いた希少な品とみられる。最大270万ドル（約4億3000万円）での落札が見込まれるこの彩飾写本は、1290年から1310年までの間に書かれた。アーサー王と聖杯探求の伝説を記す書物と