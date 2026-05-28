経済学者・成田悠輔氏がゲストと「聞かれちゃいけない話」をする対談連載。第14回目のゲストは、俳優・モデルの水原希子さんです。俳優・モデル・起業家として世界で活躍する水原さんのルーツとは。（構成・伊藤秀倫）【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆自分のルーツへの「恥ずかしさ」成田（オンラインの背景を見ながら）今いらっしゃるのどちらですか？日本家屋っぽい感じで。水原そうです。今、築70年ぐら