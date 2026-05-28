みなさんこんにちは、ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。昨年は、お股の食い込みが気になるハイレグファッションが物議を醸しましたが、今年は「スリップドレスが可愛い！」と、注目されています。しかし、スリップドレスはもともとはインナーウェア。なぜこうも“下着ファッション”が流行るのでしょうか。そして、おしゃれに昇華できず、下着っぽく見えてしまっている人とそうでない人の違い