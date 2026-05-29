福岡県弁護士会所属の男性弁護士が、国選弁護を担当した元被告の自宅を誤って全焼させたにもかかわらず、賠償していないままだとして、業務停止2か月の懲戒処分を受けました。福岡県弁護士会は、所属する末廣清二弁護士（61）を、5月29日付で業務停止2か月の懲戒処分にしたと発表しました。県弁護士会によりますと、末廣弁護士は5年前、国選弁護を担当する被告に頼まれ、被告の自宅に荷物を取りに行きました。その際、薄暗い室内を