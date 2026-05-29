‘23年末、突如としてSTARTO ENTERTAINMENT社（当時はSMILE-UP.）との契約解除が発表され、ファンに衝撃を与えた元人気ジュニア。あれから約2年半――。一時は表舞台から姿を消したかに見えたが、現在はアルバムリリースに全国ツアー、イベント会場の盛況ぶりまで話題となり、“完全復活”とも言える存在感を見せている。その人物とは、福本大晴（26）だ。「福本さんはAぇ! groupの一員として関西ジュニアをけん引する人気を博して