5月24日に東京競馬場（東京・府中市）で開催された優駿牝馬（第87回オークス）を制したのは“ピエちゃん”ことジュウリョクピエロに騎乗した今村聖奈騎手（22）だった。女性騎手として初めてG1（重賞）レースに勝利、しかもクラシックレースを制したものだから、翌日のスポーツ紙はこぞって1面で報じた。その歴史的瞬間の余韻は今も続いている。＊＊＊【写真を見る】今村騎手の可愛すぎる私服姿日本中央競馬会（JRA）はレー