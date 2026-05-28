【新華社北京5月28日】中国国防部の蔣斌（しょう・ひん）報道官は28日の記者会見で、日本政府が「防衛白書」の素案で中国の太平洋での活動を「安全保障上の脅威」と位置付ける一方、自らの軍拡については「専守防衛は不変」と説明していることについて、日本は言行不一致をますます露呈していると批判した。その上で、日本の「欺瞞（ぎまん）的外交」や「被害者の偽装」を国際社会は十分に認識すべきだと強調した。&#340