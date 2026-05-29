女優のアン・ハサウェイが、左目の視力をほぼ失った状態で約10年間過ごしていたことを明かした。アンは30代の間、若年性白内障を患い、左目は事実上、失明状態だったという。 【写真】来日イベントでノリノリのメリル・ストリープとアン・ハサウェイ 映画「プラダを着た悪魔2」で話題のアンは、ニューヨーク・タイムズ紙のポッドキャスト番組出演時に自身の経験を語り、「ちょっと公表し過ぎかもしれない