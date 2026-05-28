高市総理大臣は、フィリピンのマルコス大統領と会談し、中国を念頭に「力による現状変更の試みに反対する」との共同声明を発表しました。国賓として来日しているマルコス大統領との会談は、28日午後6時頃から赤坂迎賓館で開かれました。高市総理：フィリピンは、我が国にとって最も緊密な同志国の一つでございます。今回、二国間関係を「包括的・戦略的パートナーシップ」に格上げできると。両首脳は、防衛上の秘密情報などを共有