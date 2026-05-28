5月27日までに、モデルでタレントのマギーが自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、そのセレブぶりに驚きが広がっている。マギーは、白いサマーニットのセットアップに身を包み、サングラスをかけたスタイリッシュな姿を披露。涼しげで爽やかな装いを見せたが、ファンはその中に同時に写る高級アイテムに目を奪われていた。「マギーさんが手に持っていたのは、世界的ブランド『HERMES（エルメス）』のバーキン