男子バレーボール界に激震が走った。【もっと読む】バレーSVリーグ 酷すぎる運営体制を生んだ真犯人日本代表の佐藤駿一郎（26）が28日、都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたのだ。男子代表は、6月開幕のNL（ネーションズリーグ）に向けて都内で合宿中だった。同日、日本バレーボール協会（JVA）の国分裕之専務理事らと会見した南部正司技術委員長は、警察に忘れ物として