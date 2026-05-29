テレビアニメ『葬送のフリーレン』でフリーレン役を務める種崎敦美とヒンメル役を務める岡本信彦が、5月29日（金）にユニバーサル・スタジオ・ジャパンに登場。5月30日（土）から2027年1月11日（月）まで開催される『葬送のフリーレン』コラボの開幕セレモニーに登壇し、始まりを祝った。【写真】アトラクションが幻想的すぎる！ヒンメルの像の前に立つ岡本信彦＆種崎敦美■種崎＆岡本がアトラクションを絶賛本作は、魔王が