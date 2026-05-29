在韓米軍を、中国を狙う「短剣」に例えたジェイビア・ブランソン在韓米軍司令官の発言をめぐり、中国政府が「明らかに一線を越えた」と反発した。在韓中国大使館は28日、報道官名義の質疑応答形式の声明文で、「好戦的な行為であり、他国を人質に取ろうとする狙いがある」と批判した。さらに、今月15日に米中首脳が「建設的かつ戦略的に安定した関係構築」で合意したことに言及し、「あなたの中国に対する敵対的かつ攻撃的な発言は