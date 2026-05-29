去年実施された国勢調査の速報値が発表され、日本の人口はおよそ1億2305万人で、前回5年前の調査より310万人近く減りました。29日に発表された国勢調査の速報値によりますと、去年10月1日時点の日本の人口は1億2304万9524人で、5年前の前回調査より309万6575人、率にして2.5％減り、減少数、減少率ともに過去最大となりました。都道府県別にみると、東京都と沖縄県で人口が増えましたが、それ以外の全ての道府県で減少し、埼玉県、