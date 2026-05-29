【ニューヨーク＝山本貴徳】米ＣＮＮは２８日、生成ＡＩ（人工知能）を使った検索サービスに記事や動画、画像などを無断で使われ、著作権を侵害されたとして、米新興企業パープレキシティをニューヨーク連邦地裁に提訴した。無断利用の差し止めと損害賠償などを求めている。訴状によると、ＣＮＮは昨年、パープレキシティに有料コンテンツへのアクセスを認め、対価を受け取る内容の提携交渉を行ったが、最終合意には至らなかっ