PayPayは6月1日、「セブンイレブンの対象おにぎり・寿司をPayPayで買うと最大20%戻ってくる」キャンペーンを東京都八王子市、あきる野市、日野市、西多摩郡日の出町のセブン-イレブン店舗(一部対象外店舗あり)で開催する。PayPay期間中に対象店舗で指定のシールが貼られたおにぎり・寿司を対象時間内に購入すると、支払い金額の最大20%分のPayPayポイントが付与される(最大20%付与は対象商品に対してのみ適用)。開催期間は6月1日〜