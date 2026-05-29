ジャズ界の伝説的サックス奏者ソニー・ロリンズさんが死去した。95歳だった。広報の声明によると、ロリンズは5月25日、ニューヨーク州ウッドストックの自宅で息を引き取ったという。死因は明らかにされていない。 【写真】サックスを演奏する約50年前の姿 「サックスの巨人」の異名で知られるロリンズさんは、肺線維症による呼吸器の不調を理由に2014年に引退。約70年にわたるキャリアでジャズ史に大きな