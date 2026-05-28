大きな荷物を持って駅のエレベーターに並んでいるとき、高齢者など配慮が必要な人に列を譲るべきなのか。医師の木村知氏は「とくに暑い季節『たった数分の待機』が命取りになる人たちがいる。こうした人たちがなんの遠慮も説明もなく使えることが大前提だ。ただし“譲らない人”を責めるのは筋違い。問題の根本はもっと深いところにある」という――。写真＝iStock.com／y-studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／y-studi