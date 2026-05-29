ママ友同士のつき合いは、子どもを通じて自然に広がる一方で、価値観の違いに戸惑うこともあるのではないでしょうか。とくに「マナー」や「気遣い」に関わる場面では、少しのことがモヤモヤにつながることもあるようです。今回の投稿者さんも、ママ友宅でのランチ会でそんな気持ちを抱いたと言います。『私は節約生活をしていますが、毎回、ちょっとしたお菓子を手土産として持って行く派で、気遣いとしてやってきたつもりです。で