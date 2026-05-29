娘がいじめの首謀者だった…。「うちの子に限って」そう思っていたが、事実を知らされた時、親はどうすればいいのだろう？「いじめ」の加害者と被害者、双方の親の視点から描いたしろやぎ秋吾さんの漫画『娘がいじめをしていました』を紹介するとともに話を伺った。【漫画】本編を読む■無視やウザイなんて「みんなやってる」と言う娘。まさか自分の子どもが首謀者だった娘がいじめをしていました6娘がいじめをしていました12娘が